Analyse: Zonnekoningen

De Franse president Macron en minister van Financiën Le Maire. Ⓒ ANP

De Franse verongelijkte reacties op de stunt van minister Hoekstra (Financiën) om een aandelenbelang te nemen in Air France KLM hebben zowel iets lachwekkends als verontrustends. Hoewel het iedereen vrij staat om geld in een tamelijk zieltogende luchtvaartmaatschappij te steken, lijkt de wereld in Frankrijk te klein nu Nederland nu participeert in Air France KLM.