Winst voor 'zeer positief' Envipco

De winst van Envipco kwam uit op 1,9 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg het verlies nog ruim 2,5 miljoen euro. In het vierde kwartaal leed de onderneming echter een verlies van 190.000 euro.

De omzet groeide in 2018 met bijna 4 procent naar 35,4 miljoen euro. Zonder nadelige wisselkoerseffecten was het groeipercentage zelf ruim 8 procent geweest. De groei kwam voor Envipco grotendeels uit zijn Noord-Amerikaanse tak. In de laatste periode van het jaar nam de omzet echter wat af, wat volledig aan de afnemende verkopen in Europa te wijten was.

In Europa heeft het bedrijf vooral in Griekenland veel openstaande orders, maar zijn er ook elders veel kansen. Met name in het Verenigd Koninkrijk wordt nu nagedacht over meer recycling, waardoor de kans dat Envipco daar ook meer statiegeldsystemen af kan zetten, toeneemt.

Verder worden de regels voor hergebruik van plastic in de Europese Unie steeds strenger. Ook in andere EU-landen verwacht Envipco daarom te kunnen groeien de komende jaren. Envipco is dan ook ,,zeer positief gestemd'' over de toekomst en laat weten in te blijven zetten op het ontwikkelen van nieuwe markten.