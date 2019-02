ABN AMRO rondt Belgische SocGen-deal af

De deal werd in juli vorig jaar aangekondigd. Met de transactie verdubbelt ABN AMRO zijn beheerd vermogen in België ongeveer, tot ruim 12 miljard euro. In totaal heeft ABN een beheerd vermogen met private banking van 200 miljard euro. De acquisitie heeft een gering effect op de zogeheten CET1-kapitaalratio, aldus de bank.

