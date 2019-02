Flow Traders rondt participatie-programma af

In totaal investeerden de werknemers 9,2 miljoen euro in Flow Traders-aandelen via het zogeheten FCIP-programma. De effecten werden gekocht in de periode tussen 8 februari en 22 februari 2019, voor een gemiddelde prijs van 25,48 euro. Meer dan 90 procent van de medewerkers deed mee aan het programma, waarbij de aandelen deel uitmaken van de variabele beloning en na vijf jaar worden uitgekeerd.

