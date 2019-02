Productiehuis van 'Blokken' in Franse handen

De Mensen, opgericht in 2001, maakt programma's voor onder meer de VRT, Medialaan, Telenet en Netflix. Er werken ruim 100 mensen. Het hoofdkwartier blijft gevestigd in Zaventem. Andere programma's van het bedrijf zijn Reizen Waes, en fictiereeksen als Beau Séjour, Professor T. en Undercover. Newen, opgericht in 2008, produceert in Frankrijk meer dan 1000 uur aan televisie per jaar.

Het programma Blokken is al sinds september 1994 op de Belgische televisie en ook in Nederland bekend. Het spel wordt gespeeld met twee kandidaten en bestaat uit drie rondes vragen en een finale. Een blokkenbord, gebaseerd op Tetris, staat in het programma centraal. Door het vullen van horizontale lijnen, zoals bij Tetris, worden punten verdiend.