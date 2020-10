’Coronavaccin van Pfizer snel beschikbaar voor ic-personeel’

Een paar maanden geleden had Pfizer zelfs hoop dit in oktober te kunnen doen, maar recent is al duidelijk geworden dat dat niet gaat lukken. De Amerikaanse farmaceut heeft het vaccin samen met het Duitse BioNTech ontwikkeld en is met het Britse AstraZeneca en het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna koploper in de race om een vaccin.

Recente onderzoeksresultaten geven Pfizer het vertrouwen dat het vaccin het overgrote deel van de bevolking tegen het coronavirus beschermt. Bij de keuze voor goedkeuring voor risicogroepen zoals personeel op de intensive care speelt mee dat de voorraden nog te beperkt zijn om tot grootschalige vaccinatieprogramma’s over te gaan.

.

Analisten verwachten dat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA in december of uiterlijk in januari toestemming zal geven.

„De coronacrisis is niet voorbij zodra iedereen een spuit in zijn lichaam heeft. In plaats daarvan moeten we onze hoop vestigen op een combinatie aan factoren, zoals we nu ook zien in China”, legt Martin Visser uit in de podcast Kwestie van Centen.