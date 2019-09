Crimineel klaagt over oneerlijke behandeling fiscus

De Nederlandse fiscus heft vanouds belasting op criminele winsten, net zoals de winst van eerlijke ondernemers wordt afgeroomd. De belastingwet verbiedt echter de aftrek van kosten en lasten die verband houden met misdrijven waarvoor de belastingplichtige is veroordeeld. Dit terwijl eerlijke ondernemers die mogelijkheid wel hebben om hun belasting te drukken.

Kleding en parfum

De klagende crimineel werd in 2014 veroordeeld voor de handel in valse kleding, tassen, parfum en schoenen, plus deelname aan een criminele organisatie. Over zijn inkomsten is hij belasting verschuldigd. Dat hij zijn inkoopkosten niet mag aftrekken, zoals een eerlijke handelaar wel mag, vindt hij een geval van „ontoelaatbare dubbele bestraffing”. Daarmee doelt hij op het internationaal erkende rechtsbeginsel ’ne bis in idem’, wat betekent dat niemand tweemaal gestraft mag worden voor dezelfde misdaad.

Volgens het Gerechtshof is geen sprake van een dubbele bestraffing. De Hoge Raad moet nu beslissen of dit juist is. De advocaat-generaal, die de Hoge Raad adviseert bij zijn vonnis, kiest in zijn advies de kant van het Hof. Hij stelt onder meer dat hier sprake is van een bestuurlijke sanctie en niet een strafrechtelijke.