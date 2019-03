Burger merkt niets van ’efficiënte’ herindeling gemeente

Gemiddeld gaan we dit jaar 3,4 procent – een paar tientjes – meer aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing betalen, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Maar in voormalige gemeenten, die inmiddels zijn opgegaan in een fusie of grotere gemeente, ligt deze stijging vaak een stuk hoger. Onder de tien gemeenten waar de lasten het hardst omhoog zijn gegaan, zitten vijf van deze ’oud-gemeenten’.

De lastenstijgingen lopen daar op tot meer dan 10 of zelfs 20 procent. Dat gaat om bedragen van rond de 100 euro of zelfs daarboven. Het extra geld is in eerste instantie bijvoorbeeld nodig om de nieuwe fusiegemeente te kunnen reorganiseren, zegt onderzoeker Bieuwe Geertsema. Voor de stelling dat een grotere gemeente uiteindelijk wel goedkoper valt te besturen, is volgens hem geen bewijs.

Lees hier Fusiegemeenten leveren burger geen lagere woonlasten

Bekijk hier uw woonlasten per gemeente

Lees hier Giessenburgers krijgen 24 procent lasenverzwaring voor de kiezen