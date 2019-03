De vrijmibo wordt een domibo

Mehmet Bolat ontkurkt de wijnflessen sinds kort al op donderdag, zodat zoveel mogelijk medewerkers mee kunnen genieten van de borrel met collega’s. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - ’Hoera, het is weekend!’ Die kreet klinkt in steeds meer bedrijven tegenwoordig al op donderdagmiddag. Want we werken steeds vaker parttime of thuis, en om op vrijdagmiddag nu met drie man en een paardenkop de week af te sluiten...