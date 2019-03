VS akkoord met Gemalto-deal

Thales kondigde die stap juist enkele dagen terug aan. De tak, die onder de naam nCipher Security opereert, wordt verkocht aan Entrust Datacard. Ook andere toezichthouders hadden eerder de verkoop van het onderdeel geëist voor een akkoord.

In december 2017 maakte Thales bekend het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Gemalto over te willen nemen, voor circa 4,6 miljard euro. Nu moeten er nog twee toezichthouders hun goedkeuring geven. Dat zijn de mededingingswaakhond in Rusland en de Russische toezichthouder voor buitenlandse investeringen. Thales voorziet de deal in maart af te ronden.