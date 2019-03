Goedkopere yen stuwt Nikkei

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1 procent hoger op 21.602,69 punten. Robotmaker Fanuc, chiptester Advantest en technologiebedrijf TDK, die veel producten verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en stegen tussen 1,9 en 4,3 procent. De Japanse autofabrikant Subaru won 0,1 procent, ondanks een grote wereldwijde terugroepactie vanwege een defect remlicht.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten overwegend kleine winsten zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en in Hongkong steeg de Hang Seng-index 0,4 procent. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie in China voor de derde maand op rij is gekrompen.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent hoger het weekeinde in. De beurs in Zuid-Korea, die donderdag flink zakte na het uitblijven van een nucleair akkoord tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, was gesloten vanwege een nationale feestdag.