IMCD krikt resultaten met kwart op

De opbrengsten namen met 25 procent toe tot bijna 2,4 miljard euro, terwijl de operationeel resultaat (ebita) ook met 25 procent groeide, naar 202 miljoen euro. IMCD boekte groei op eigen kracht en profiteerde van overnames, waaronder in Noord-Amerika. Wel ondervond het bedrijf wat tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten.

De nettowinst voor afschrijvingen kwam uit op bijna 140 miljoen euro, een stijging van 27 procent vergeleken met 2017. IMCD stelt voor om een dividend uit te keren van 0,80 euro per aandeel in contanten. Dat was 0,62 euro per aandeel een jaar eerder.