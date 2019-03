Bijna een kwart meer omzet voor ICT Group

Het bedrijf uit Barendrecht zette een jaaropbrengst in de boeken van bijna 130 miljoen euro. De sterke omzetstijging was grotendeels te danken aan overnames, maar ook op eigen kracht was er sprake van een omzetgroei van 6 procent.

Afgelopen jaar werden onder meer de resterende aandelen in ICTMobile overgenomen van het management van ICT. Ook NedMobiel werd ingelijfd en InTraffic kwam helemaal in handen van ICT Group.

Strategie-update

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 19 procent naar dik 14 miljoen euro, waardoor de winstmarge uitkwam op 11 procent. Onder de streep hield het bedrijf ruim 9 miljoen euro over, vooral geholpen door dik 4 miljoen euro aan eenmalige baten. Dit betreft een boekwinst op het volledig in handen krijgen van InTraffic en de herwaardering van het belang van het bedrijf in GreenFlux.

ICT Group rekent voor 2019 op een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat, vergelijkbaar met 2018. In november meldde de onderneming in een strategie-update al dat het zijn omzet in de periode 2017 tot 2022 wil verdubbelen tot 200 miljoen à 230 miljoen euro. De winstmarge (ebitda) zou in diezelfde periode tussen de 10 procent en 12 procent moeten blijven.