Parijs en Den Haag slaan pagina om

,,We hadden goede intenties”, zei de minister van Financiën in zijn beste Frans over de kapitaalverwerving. ,,De aankoop heeft twee doelen: we willen ons commitment aan dit bedrijf laten zien, en van deze alliantie een succes maken.”

,,We hebben het over de aankoop gehad, maar richten ons nu op de toekomst”, stelde zijn Franse collega Bruno Le Maire. ,, We hebben een gezamenlijk doel: wij willen van Air France KLM de sterkste luchtvaartmaatschappij ter wereld maken.” Hij benadrukte dat Frankrijk en Nederland ‘partners en vrienden’ zijn. De twee kondigden een werkgroep aan die de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk moet verbeteren.

Het was duidelijk dat de twee ministers wilden laten merken dat ze het beste willen voor Air France KLM, maar de kou leek niet helemaal uit de lucht. Pas toen het gesprek al was begonnen besloot Bruno Le Maire dat hij toch vragen van de pers wilde beantwoorden, eerder hield hij de boot af. Hij reageerde geagiteerd op een vraag of het nu weer koek en ei is tussen de twee. ,,Mijn verklaring lijkt me duidelijk'', zei hij kortaf. ,,We willen vooruit.”

Parijs en Den Haag 'slaan de pagina om'. Eerdere dreigementen moeten moeten niet al te serieus worden genomen, zei een bron op het ministerie van Financiën. De Fransen zeiden de steun aan Pieter Elbers in te willen trekken en zelfs de aandeelhoudersvergadering te willen blokkeren waarop hij zou worden benoemd. Daar is geen sprake meer van. ,,De afspraken die daarover zijn gemaakt, blijven staan.”

Het overleg duurde ruim anderhalf uur op het Franse ministerie van Financiën. Vlak voor de twee bewindslieden voor de camera’s verschenen, zetten de Fransen nog gauw even de Nederlandse vlag naast die van Frankrijk en de EU.

