Beter Bed duikt in de rode cijfers

De brutowinst zakte tot een kleine 221 miljoen euro, van bijna 236 miljoen euro in 2017. Onder de streep was echter sprake van een tekort van dik 23 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een nettowinst van 9,5 miljoen euro werd neergezet.

De opbrengsten van Beter Bed zakten met 3 procent naar ruim 396 miljoen euro. De daling komt vooral door de problemen bij de winkels van Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de Benelux wist Beter Bed de omzet juist op te krikken.

Jaar met twee gezichten

Het bedrijf heeft inmiddels flink ingegrepen bij Matratzen Concord. Bij een reorganisatie in het vierde kwartaal is het aantal vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met circa 150 teruggebracht. Ook trekt Beter Bed zich terug uit Spanje en is een nieuwe strategie uitgerold voor Nederland en België.

Beter Bed heeft daarnaast de Duitse chemiereus BASF voor de rechter gesleept. Het bedrijf uit Uden wil op die manier een schadevergoeding loskrijgen voor het Duitse gifschandaal. Matratzen Concord kreeg een flinke klap toen bleek dat schuimmatrassen door een productiefout van BASF te veel van een giftige stof konden bevatten. Hoewel er volgens Beter Bed geen direct gevaar was, zat de schrik er bij Duitse consumenten flink in en liepen de verkopen hard terug.

Topman John Kruijssen geeft aan dat 2018 voor Beter Bed een jaar met twee gezichten was. In de eerste drie kwartalen ging het erg slecht met de verkopen en de winst. Maar door de herstructurering in het vierde kwartaal zou ,,het momentum herpakt zijn'' en de kasstroom gestabiliseerd. De prestaties zouden ook in lijn zijn met de gewijzigde afspraken met banken. Volgens Kruijssen ligt het bedrijf daarom op koers met zijn in oktober uiteengezette strategie.