Nederlanders doen weer belastingaangifte

Vorig jaar deden maar liefst 400.000 mensen hun aangifte al op de eerste dag. Nog nooit waren dat er zo veel. „Voor dit jaar is dat nog niet te voorspellen” zegt Arnoud Boer van het ministerie van Financiën. „Wel is het zo dat dit in de regel de dag is waarop de meeste belastingplichtigen aangifte doen.”

Grote operatie

Volgens Boer is het voor de Belastingdienst ieder jaar een grote operatie. „De voorbereiding op de aangiftecampagne speelt het hele jaar door en vrijwel de gehele Belastingdienst is hierbij betrokken. Denk dan aan het onderhouden en beschermen van ICT-systemen, het op voorhand invullen van gegevens en het bieden van hulp.”

Aangifte doen van de belasting kan tot 1 mei. Wie voor 1 april alles doorgeeft, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. Om verschillende redenen doen mensen soms niet op tijd aangifte van hun belasting. Er kan in dat geval om uitstel gevraagd worden.