'Damrak begint positief aan nieuwe maand'

Chemicaliëndistributeur IMCD wist de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar met een kwart te verhogen. De onderneming boekte groei op eigen kracht en profiteerde van overnames, waaronder in Noord-Amerika. Het bedrijf stelt voor het dividend met 29 procent te verhogen.

Ook ICT Group wist de omzet in 2018 met bijna een kwart op te voeren. De automatiseerder wist ook zijn winstgevendheid te verbeteren en boekte 80 procent meer nettowinst. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat.

Eenmalige belastinglast

Beter Bed dook vorig jaar in de rode cijfers. De beddenverkoper kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het bedrijf heeft inmiddels ingegrepen bij Matratzen Concord en heeft aantal vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met circa 150 teruggebracht.

Aan het cijferfront opende ook Envipco de boeken. De maker van statiegeldsystemen heeft afgelopen jaar winst gemaakt. Vorig jaar leed de onderneming nog een verlies, al kwam dat wel door een eenmalige last vanwege belastingen.

Akkoord met overname

Verder weet Altice Europe de schijnwerpers op zich gericht. De onderneming heeft volgens persbureau Reuters Morgan Stanley ingehuurd om de strategische opties voor zijn Israëlische tak te bekijken. Oprichter Patrick Drahi wil zijn bedrijf stroomlijnen en geld vrijmaken om aan de veiling voor 5G-frequenties in Frankrijk mee te doen.

De Amerikaanse toezichthouders zijn akkoord met de overname van digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologieconcern Thales. Wel moet het onderdeel dat hardware-beveiligingsmodules worden afgestoten. Thales kondigde die stap enkele dagen terug al aan. De tak, die onder de naam nCipher Security opereert, wordt verkocht aan Entrust Datacard.

Miljard euro aan bezittingen

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft een belang in een winkelcentrum in Helsinki van de hand gedaan voor bijna 249 miljoen euro. URW wil nog voor 3,7 miljard euro aan bezittingen afstoten.

De euro was 1,1363 dollar waard, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 57,72 dollar. Brent kostte 1,1 procent meer en werd verhandeld voor 67,01 dollar per vat.