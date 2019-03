Ondernemingsraad UWV naar rechter om ict-plan

Het personeel denkt dat het project tot mislukken is gedoemd en stoort zich aan de stevige salarissen voor ict-managers. Fred Paling, het hoofd van het UWV kondigde aan dat er vanaf 11 maart vier nieuwe managers bijkomen. De or wil dat de Ondernemingskamer dat voorkomt. Gevreesd wordt dat de komst van de vier tot bestuurlijke chaos leidt.

,,Wij blijven in gesprek om te kijken of de verschillen nog te overbruggen zijn. UWV heeft begrip voor de zorgen die de ondernemingsraad heeft geuit en we hebben lang en intensief met elkaar overlegd om verschillen van inzicht te overbruggen," zeggen de or en raad van bestuur van UWV in een gezamenlijke reactie.

Niet gelukkig

De raad van bestuur is niet gelukkig dat de or een gang naar de Ondernemingskamer wil, maar ziet dit ,,met vertrouwen tegemoet". De directie wil wel in gesprek blijven met de ondernemingsraad om te proberen de zorgen te kunnen wegnemen.