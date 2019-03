Haperende export drukt op groei industrie

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector meet, daalde van 55,1 in januari naar 52,7 in de tweede maand van het jaar. Het gaat om het laagste niveau in tweeëndertig maanden. Economen rekenden in doorsnee op een peil van 54,1 voor de index. Een niveau boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

,,Het lijkt erop dat vooral onze exportmotor aan het haperen is, een veeg teken voor een handelsland als Nederland'', zegt professor Bart Vos in een toelichting. Hij is NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg.

Parallel met tien jaar terug

Volgens Vos is de aanhoudende onzekerheid over de brexit een belangrijke boosdoener. ,,Over minder dan een maand is het zover, maar er is nog geen zicht op een deal. Bedrijven zijn mede hierdoor aan het hamsteren geslagen en dat zien we terug in de vorm van stijgende voorraden.''

De deskundige trekt ook een vergelijking met de situatie ruim tien jaar terug. ,,De geschiedenis hoeft zich natuurlijk niet te herhalen, maar net als in 2008 is er wel de nodige onzekerheid in de wereldeconomie. Volop reden dus om de signalen van zowel consumenten als inkopers serieus te nemen en nauwgezet te blijven volgen.''