Relx en Unilever verpesten beursfeest

Om kwart voor één stond de AEX fractioneel lager op 540,9 punten. De AMX steeg 1,1% naar 773,3 punten.

Alle grote Europese beurzen wonnen terrein. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 1% respectievelijk 0,6%.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,6% hogere opening van de Amerikaanse beursindices om half vier vanmiddag.

Berichten dat de presidenten Donald Trump en Xi Jinping mogelijk medio deze maand bijeen komen om hun handtekening onder een handelsakkoord tussen de VS en China zetten, voedden het optimisme bij beleggers. Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV acht de kans groot deze er binnenkort daadwerkelijk komt. „Trump zinspeelt sterk op een akkoord. En er wordt al gewerkt aan een raamwerk rond onder meer de naleving ervan.”

Abma constateert dat meer geopolitieke risico’s naar de achtergrond verdwijnen. „De kans is groter geworden dat de Brexit met één of twee jaar wordt uitgesteld. Ook is er meer rust gekomen in Griekenland en Italië.”

Ook recente meevallende economische berichten doen Abma geloven dat het goede beurssentiment van de afgelopen twee maanden zal aanhouden. „Vanochtend kwam er weer een fors beter dan verwacht cijfer over de Duitse detailhandelsverkopen naar buiten. De angst voor een sterke vertraging van de economische groei ebt weg.”

In de AEX was Galapagos met een plus van 2% de grootste stijger. Het biotechnologiebedrijf presteerde in februari nog teleurstellend.

Altice Europe won 1,9%. Het kabel- en telecomconcern heeft zakenbank Morgan Stanley ingehuurd om de strategische opties voor zijn Israëlische tak te bekijken, meldt persbureau Reuters. Oprichter Patrick Drahi wil zijn bedrijf stroomlijnen en geld vrijmaken om aan de veiling voor 5G-frequenties in Frankrijk mee te doen.

Staalgigant ArcelorMittal werd 1,7% meer waard.

Relx dook 5,2% omlaag. Dat de University of California heeft besloten om zijn abonnementen bij Relx-dochter Elsevier niet te verlengen, betekende een domper voor de informatieleverancier.

Levensmiddelenconcern Unilever zette de neergang van de afgelopen dagen voort en leverde nog eens 1% in.

Bij de middelgrote fondsen blonk Air France KLM met een koersstijging van 5,5% uit. Minister Hoekstra (Financiën) en zijn Franse collega Le Maire haalden vanochtend de kou uit de lucht.

IMCD steeg 0,7%. De chemicaliëndistributeur wist de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar met een kwart te verhogen.

De lokaal genoteerde ICT Group klom 5,2%. De automatiseerder wist vorig jaar zowel de omzet als de winstgevendheid sterk te verbeteren en rekent voor 2019 op een verdere groei.

Beter Bed zakte 1,3%, na de publicatie van rode cijfers. De slaapkamerspecialist kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen.

Envipco won 2,5%. De maker van statiegeldsystemen heeft afgelopen jaar winst gemaakt.

