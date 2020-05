Verzekeren tegen corona onmogelijk

Hele kleine kans

Bij een enkele (doorlopende) reisverzekering heb je nog wel kans op geld of een voucher terug bij annulering door corona. Het is dan wel zaak dat de reis wordt geannuleerd doordat je niet kan of mag reizen. Een afgesloten vliegveld of gesloten grenzen zijn goede redenen om een reis te annuleren.

Corona-angst is dat bijvoorbeeld niet. „Als jij een reisje naar Valencia hebt geboekt voor juli en je annuleert het zelf omdat je bang bent voor het coronavirus, dan is de kans op geld terug maar heel klein”, zegt De Kok.

Meer dan 80% minder

Het is dan ook logisch dat er maar weinig reisverzekeringen worden afgesloten tegenwoordig. Bij Pricewise zijn er in de afgelopen twee maanden meer dan 80% minder reisverzekeringen dan normaal gesproken afgesloten.

De Pricewise directeur merkt op dat dat niet altijd even slim is. Een reisverzekering kan handig zijn zegt hij, „ook als je in Nederland op de hei gaat zitten.” Hierbij is het zaak om te kijken naar bagagedekking, hulp bij pech, en dekking voor bijzondere sporten zoals surfen.