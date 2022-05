Beursblog: AEX vergroot winst na sterke start van Wall Street

De stemming op de Amerikaanse beurzen zit er al snel na opening goed in, doordat beleggers zich minder zorgen zijn gaan maken over de rente. De AEX weet zich hieraan op te trekken. Vooral het de afgelopen maanden hard weggezakte Just Eat Takeaway is in trek.