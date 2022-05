Beursblog: Shell helpt AEX aan hogere start; ASML zakt weg

Financieel

Na verlies Big Mac moeten Russen het ook doen zonder latte van Starbucks

Koffieketen Starbucks vertrekt helemaal uit Rusland. Eerder stopte het bedrijf vanwege de oorlog in Oekraïne al met zakendoen in het land, maar nu is het vertrek van het merk na bijna vijftien jaar aanwezigheid definitief. Starbucks had 130 koffiezaken in Rusland.