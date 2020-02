’Wedstrijd van de armoede’

V.l.n.r. Guus Hiddink, Sjaak Swart, Geert Kuperus, John Heitinga en Raphael van der Vaart in de Johan Cruijff Arena.

De wedstrijd Ajax-PSV in de Johan Cruijff Arena was in meerdere opzichten bijzonder. De datum 02-02-2020 komt zeer zelden voor. Was de datum van invloed? Nee, want Ajax won met 1-0 en meer dan 60 procent balbezit. Dus niks met het getal twee.