Column: Brexit Fantastic?

Deels valt dat wel te begrijpen. Premier May heeft namelijk vrij onverwacht een bijzonder goede week gehad. Deze begon eigenlijk al vorige week met het dappere besluit van in totaal elf parlementariërs om verder te gaan als The Independent Group. Dit heeft een hoop in beweging gezet. Zo heeft Labour-leider Corbyn uit angst voor een verdere leegloop het halfhartige besluit genomen om zich alsnog achter een tweede referendum te scharen. Eindelijk wordt de oppositieleider gedwongen om kleur te bekennen (rood, denk ik?), hoe weinig enthousiasme hij daar ook voor heeft. Hierdoor kon Theresa May eindelijk haar langverwachte zet maken. Ze beloofde het Lagerhuis op 13 en 14 maart te mogen stemmen op respectievelijk een no-deal Brexit (geen meerderheid) en een korte verlenging van Artikel 50 (wel een meerderheid) in het geval haar eigen deal tijdens de Meaningful Vote van 12 maart wordt afgewezen. Zowel May’s deal als een no-deal lijken niet op een meerderheid te kunnen rekenen, dus dat betekent uitstel van Brexit. Althans, dat is de conclusie van de markt.

Uitstel artikel 50

Maar vanaf dat punt vallen er meerdere zaken samen. Uitstel van de Artikel 50-procedure betekent een nieuwe periode van onzekerheid. Dat raakt niet alleen het bedrijfsleven, die hun noodplannen weer mogen herschrijven, maar ook de samenleving als geheel. Door de Europese verkiezingen ontstaat er een nóg hardere deadline op 1 juli. Nog meer discussies over kliffen, voedsel- en medicijntekorten en ellenlange wachtrijen. Als er in deze uitstelperiode opnieuw geen duidelijkheid ontstaat over hoe die Brexit er nou echt uit komt te zien, kan de roep om een ultra-lange verlenging en een tweede referendum vanuit zowel Labour als The Independent Group alleen maar verder aanzwellen.

Kopzorgen

En dat zorgt weer voor kopzorgen bij de Brexiteers van de European Research Group. Het heeft een jaar of wat geduurd, maar het besef lijkt eindelijk in te dalen dat er zowel in het VK als in de EU geen behoefte is aan hun versie van een harde Brexit. Zo kwam de regering deze week met nieuwe stukken waaruit bleek dat een no-deal een prijs heeft van 9% van het bbp in de komende 15 jaar. Mag ik bedanken? En met een toenemende roep om een tweede referendum lopen ze nu een zeer aannemelijk risico dat Brexit uiteindelijk naar het land der fabelen wordt verwezen.

Het is duidelijk dat het ze te heet onder de voeten wordt. Zo liet European Research Group-voorman Jacob Rees-Mogg in de Financial Times weten tevreden te zijn met een ‘de facto’-garantie dat de gehate Ierse backstop-oplossing niet in werking zal treden. Dit kan dan in een vorm van een inlegvelletje of aanhangsel aan de scheidingsovereenkomst, zodat deze niet opengebroken hoeft te worden. Daar is het volgens EU-onderhandelaar Barnier namelijk al veel en veel te laat voor. Het is aan procureur-generaal Geoffrey Cox om met een creatieve oplossing te komen, maar het is nog afwachten of dat hem lukt.

Vallen de puzzelstukjes dan eindelijk op hun plek? Daar wordt op de markt nu wel vanuit gegaan. Het is nu geprijsd voor een Brexit Fantastic. Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen valt dat te begrijpen. Maar zeker in het geval van Brexit hebben we al vele malen eerder gezien dat de realiteit het optimisme de kop in drukt. En dan wordt de marktimpact van een no-deal alleen maar groter. Voor ons in elk geval voldoende reden om onze klanten alert te blijven houden op zo’n onwenselijk no-deal scenario