Cipiers openen gevangenisdeur voor pizzakoerier en verliezen baan

Niet de pizza uit het verhaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Stel je werkt in de gevangenis en je hebt trek, wat doe je dan? In ieder geval geen pizza bestellen, merkten drie medewerkers van gevangenis De Schie in Rotterdam. Zij zijn alle drie hun baan kwijt omdat ze in de nacht van 4 op 5 februari 2020 de gevangenisdeuren openden voor een pizzakoerier. En dat is terecht, vindt het gerechtshof in Den Haag.