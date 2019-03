Minder Airbnb doet huizenprijzen in stad dalen

De gemeente bepaalde dat vanaf dit jaar een eigen koopwoning nog maar dertig dagen mag worden aangeboden op platforms als Booking.com en Airbnb. Dat drukt de waarde van de Amsterdamse koopwoningen. „Het zorgt dat inkomen uit vakantieverhuur wordt gehalveerd”, stelt econoom Mirjam Bani. „Het prijsverhogende effect dat vakantieverhuur heeft op een woning, wordt kleiner door de nieuwe maatregel.”

Vorig jaar verdienden Amsterdamse verhuurders met zestig dagen verhuur gemiddeld zo’n 350 euro netto per maand bij. Met dit bedrag konden woningeigenaren de maandelijkse lasten van een hypotheek van ruim 100.000 euro dragen zonder hiermee hun maandlasten te verhogen.

Econoom Bani wijst erop dat een recente studie naar de huizenprijzen in Los Angeles eveneens bevestigt dat Airbnb de huizenprijzen opdrijft. In toeristische gebieden, zoals binnen de ring van Amsterdam, is dit effect relatief groot. De onderzoekers ervaren in toeristische wijken een opdrijvend prijseffect tussen de tien en veertien procent.

De halvering van het maximum aantal dagen vakantieverhuur brengt de toegestane netto-inkomsten van een Amsterdamse woningeigenaar terug naar zo’n 200 euro per maand. Bani verwacht een toename van het aantal bed&breakfasts, waarbij Amsterdammers niet meer een hele woning, maar slechts een slaapkamer verhuren. Daarvoor geldt het maximum van dertig dagen namelijk niet. Of in elk geval: nog niet...