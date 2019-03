Shell aangeklaagd voor explosie Moerdijk

Zwarte rookwolken waren te zien boven het terrein van Shell Moerdijk in 2014. Ⓒ ANP

DEN BOSCH/MOERDIJK (ANP) - Olie- en gasconcern Shell wordt aangeklaagd voor een grote explosie in de fabriek in Moerdijk in 2014. Behalve voor de ontploffing is het bedrijf ook gedagvaard voor de lekkage van het giftige ethyleenoxide van november 2015 tot en met januari 2016 in Moerdijk.