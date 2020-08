‘Opmars euro loopt op zijn laatste benen’

Na de dip in het tweede kwartaal vanwege de coronavlucht van beleggers in de ‘veilige dollar-haven’ naar een voorlopige jaardip van $1,07 in april ging de euro vanaf begin juni hard omhoog. De Europese munt werd in de voorbije maanden meer dan 10% duurder in vergelijking met de ’greenback’.

Het groene licht voor het omvangrijke Europese steunpakket en een verbetering van de economische cijfers in de eurozone vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen gaven de Europese munt een flinke stimulans. Eind vorige week werd zelf een top aangetikt van €19,40, het hoogste niveau sinds halverwege 2018. Deze week werd wat stoom afgeblazen.

Rabo-economen houden er rekening mee dat euro steeds meer last gaat krijgen van tegenwind. Zij wijzen er op onder meer op dat het economische herstel in de eurozone aan het afvlakken gelet op het tegenvallende vertrouwen bij inkoopmanagers in deze regio. De toename van het aantal besmettingsgevallen in grote Europese landen, zoals Frankrijk en Spanje, gooit eveneens roet in het eten, stellen de economen. Zij benadrukken dat het risico van een neerwaartse correctie duidelijk aanwezig is voor de Europese munt.

Vanuit de Amerikaanse economie zijn recent juist positieve economische signalen zichtbaar die de Amerikaanse munt ondersteunen. Zo is de Amerikaanse bedrijvigheid in de industrie en bij de dienstensector flink aangetrokken. Ook kwamen er gunstige cijfers uit de huizenmarkt in de VS die flink profiteert van de sterke renteverlaging.

Een hernieuwde verzwakking van de euro zou Europese beleidsmakers goed uitkomen. Een ’dure’ Europse munt is slecht nieuws voor de concurrentiepositie van bedrijven in de eurozone. Het stagnerende economische herstel zou daardoor weer een steun in de rug kunnen krijgen. Vooral Duitsland en Nederland die grotendeels afhankelijk zijn van de export hadden last van de aanhoudende opmars van de euro.

Verder zal de aandacht van valutabeleggers steeds meer uitgaan naar de Brexit-onderhandelingen doordat de deadline van begin volgend jaar steeds dichterbij komt. De economen signaleren dat het Britse pond in vergelijking met de euro nog steeds aardig stand houdt. Bij een toename van de onzekerheid over het uitblijven van een Brexit-deal in de komende maanden zal volgens de economen zo goed als zeker de Britse munt steeds meer terrein gaan prijsgeven.