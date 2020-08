Ex-partner Jeff Bezos zit rijkste vrouw op de hielen

MacKenzie Scott is dit jaar al bijna $30 miljard rijkdom gestegen met dank aan de prachtige beursprestaties van Amazon, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg. Na de scheiding van Bezos, topman bij Amazon, kreeg zij een kwart van zijn aandelenportefeuille in de Amerikaanse techreus toebedeeld.

In de miljardairslijst van Bloomberg is de ex-vrouw van Bezos op de dertiende plek plek te vinden. Bettencourt Meyers die haar rijkdom vooral te danken heeft aan het grote aandelenpakket in de Franse cosmeticaketen L’Oreal is goed voor de twaalfde plaats met een vermogen van $66,7 miljard.

MacKenzie Scott houdt zich onder meer bezig met het schrijven van romans. Daarnaast staat haar leven in het teken van liefdadigheid. Vorige maand liet Scott nog weten al $1,7 miljard aan goede doelen te hebben geschonken.

Jeff Bezos is nog steeds onbedreigd de rijkste man ter wereld. Zijn vermogen is woensdag voor het eerst in de geschiedenis boven de $200 miljard uitgekomen. Samen met zijn ex-partner bouwde hij in zijn garage Amazon van de grond af op tot de huidige techreus met een beurswaarde van meer dan $1500 miljard.