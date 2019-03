Minister Hoekstra maakt indruk met toelichting in het Frans

De Nederlandse minister kwam uitleggen waarom de staat zonder het moederbedrijf of de Franse overheid in te lichten aandelen kocht in Air France KLM. ,,Het gaat over een gevoelig onderwerp, dus ik vond het wel passend om dat in het Frans te doen. Daarmee toon je commitment en respect.”

Door de Fransen in hun eigen taal aan te spreken – wat ze zeer op prijs stellen – en de bliksemaanschaf van 14 procent van de aandelen ‘onorthodox’ te noemen, deed Hoekstra een duidelijke handreiking. De minister deed duidelijk zijn best op de uitspraak van de taal - geen sinecure.

Hij spreekt wel eens Frans met Le Maire, maar onderhandelen doet hij in het Engels. ,,Mijn niveau? Het gaat. Het wordt elke dag een beetje beter.”