Stelende bankiers mogen maanden niet werken

Het slachtoffer is een 73-jarige man die hulp nodig had met pinnen. De ’adviseur dagelijkse bankzaken’, een uitzendkracht, hielp de man, maar keek daarbij de pincode af en gaf de klant een andere pas terug. Hij verhoogde de pinlimiet van de pas van de klant tijdelijk naar €10.000. In de nacht na de wisseltruc is er vier keer met de pas gepind, voor in totaal €5500. De bankier stelt dat hij dat onder bedreiging van iemand anders heeft gedaan, maar daarvan heeft hij nooit aangifte gedaan bij de politie.

De bankier gaat het geld terugbetalen, heeft hij beloofd, maar dan nog heeft hij de goede naam van zijn beroepsgroep ernstig geschaad, vindt de tuchtcommissie voor de bancaire sector. „Dit handelen verhoudt zich op geen enkele manier met de bankierseed.”

In een andere zaak pakte een bankmedewerker een portemonnee weg die een klant op het bankkantoor had laten liggen. Toen de klant later terugkwam om te vragen of zijn beurs misschien gevonden was, zei de medewerker van niet. In de portemonnee zat, naast allerlei pasjes en een rijbewijs, een bedrag van €280. De bankier mag drie maanden zijn beroep niet uitoefenen.