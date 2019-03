ABP haalt miljoenen aan pensioengeld terug na fout

De gepensioneerden wisten dit niet en worden hierdoor flink gedupeerd. Zij hebben het ontvangen pensioengeld al uitgegeven en moeten nu van een verlaagd pensioen duizenden euro’s terugbetalen, meldt het televisieprogramma Meldpunt (MAX) in de uitzending van vanavond.

De fout werd eind 2014 gemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die had niet aan APG, de uitvoeringsorganisatie van het ABP, doorgegeven dat de inkomenssituaties van de betrokken pensioendeelnemers was veranderd. Daardoor hadden zij geen recht meer op een toeslag van het ABP. Zo stapelde een maandbedrag van een paar honderd euro zich op tot duizenden euro’s aan onterecht uitgekeerd pensioen per persoon.

Excuses

Het ABP heeft excuses aangeboden voor de wijze waarop de gedupeerden zijn overvallen door de terugvorderingsactie. Uiteindelijk moet het te veel ontvangen pensioengeld overigens wel worden terugbetaald, aldus het ABP. Zij krijgen daarvoor maximaal zes jaar de tijd. Ook de SVB verontschuldigt zich.

Overigens is bij circa 300 gepensioneerden het omgekeerde het geval. Zij hebben met terugwerkende kracht alsnog recht op partnertoeslag van het ABP en krijgen er dus geld bij.