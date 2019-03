Beurs:’Rally op Damrak begint steeds meer kracht te verliezen’

In de voorbije week kende de Amersterdamse beurs een overwegend kabbelend verloop. Met het einde van het cijferseizoen in zicht bliezen beleggers wat stoom af na de opmars van de koersen in de voorbije maanden. Sinds de start van het nieuwe jaar is de AEX al meer dan 10% omhoog gegaan. Het meevallende cijfer over de groei van de Amerikaanse economie afgelopen donderdag wakkerde de animo om in de markt te stappen ook nauwelijks aan. Verder werd de AEX afgeremd door de terugtrekkende beweging van het zwaarwegende fonds Unilever en de malaise bij mediaconcern Relx. Andere Europese beurzen hadden de wind meer in de rug gesteund door berichten dat de Amerikaanse president Trump en Chinese leider Xi mogelijk al later deze maand bij elkaar komen om een handelsdeal te tekenen. Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, houdt er rekening mee dat de economische grootmachten alleen op bepaalde punten een akkoord gaan sluiten. „Het is vrij onwaarschijnlijk dat China bijvoorbeeld zal instemmen met de Amerikaanse wens om maandelijks aan tafel te gaan zitten om de naleving van de afspraken te bespreken.”

In de komende week zal de aandacht zijn gericht op de Europese centrale bank die donderdag het rentebesluit naar buiten brengt. Het zwaartepunt zal daarbij liggen op de uitspraken van ECB-voorzitter Draghi. Volgens Koopman is het afwachten hoe Draghi zich gaat uitlaten over de neerwaartse risico’s voor de eurozone gelet op de afgenomen handelsspanningen tussen Amerika en China. Naast de speech van Draghi zullen ook de economische groeiprojecties in de eurozone in de belangstelling staan. „Wij houden er rekening mee dat de prognose uit december vorig jaar met een verwachte plus van 1,7% in 2019 neerwaarts zal worden bijgesteld naar een groei van 1,4% of 1,3%, terwijl de prognose voor 2020 die ook op 1,7% staat waarschijnlijk met 0,1% wordt verlaagd.”

Daarnaast krijgen beleggers belangrijke cijfers over de werkgelegenheid in de VS te verwerken. Op woensdag geeftft salarisverwerker ADP inzage over het aantal nieuwe banen in de Amerikaanse private sector. Op vrijdag staat het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid in de voorbije maand op de agenda met onder cijfers over de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lonen. Koopman benadrukt dat de banenmotor in de VS nog steeds goed zal blijven draaien met een verwachte toename van 185.000 nieuwe banen. Hij wijst er echter op dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt een achterblijvende economische indicator is.

Verder zal het vertrouwen bij Europese- en Amerikaanse inkoopmanagers in de schijnwerpers staan die meer licht kunnen laten schijnen over het economische klimaat. „Het riscio bestaat dat de verzwakking bij de industrie gaat overslaan naar de dienstensector die economisch een grotere impact heeft,” stelt Koopman.

De laatste bedrijven op het Damrak geven inzage over hun prestaties in het voorbije kwartaal. Zo maken onder meer fietsenbedrijf Accell Group en maritiem dienstverlener Bokalis nog de bedrijfsresultaten bekend.

Koopman voorziet dat na de uitstekende prestaties in de eerste twee maanden van het nieuwe beursjaar de rek er langzamerhand uit begint te raken. „Een handelsdeal tussen Amerika en China is nu wel grotendeels ingeprijsd in de aandelenmarkten, terwijl het risico van een Brexit zonder deal ook wel is afgedaan. De rally begint steeds meer kracht te verliezen bij een gebrek aan nieuwe impulsen.”