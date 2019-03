5x Dit moet je weten over de aangifte inkomstenbelasting

Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - We mogen sinds vandaag weer de belastingaangifte invullen. Dat wordt dankzij de vooraf ingevulde aangifte niet per se leuker, maar wel telkens iets makkelijker. Toch is het elk jaar weer opletten om voordeeltjes binnen te halen. Het is tevens de klus waar niemand zin in heeft: we gaan nog liever ons huis schoonmaken blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Maar met behulp van de volgende vijf vragen fiets je zo door de aangifte: