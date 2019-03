Pensioenherstel zet door in februari

Dat blijkt uit de maandelijkse PensioenThermometer van Aon. De dekkingsgraad, de indicator voor de financiële situatie van de fondsen, steeg afgelopen maand van 106% naar 108%. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 108%.

Dat is boven de gevarengrens van 104,3%, maar veel fondsen zitten nog wel onder die lijn. Als die situatie niet voor eind dit jaar of het komende jaar is opgelost, zullen die fondsen moeten korten op hun pensioenen.

Het herstel is te danken aan stijgende aandelenkoersen en een stijgende rente in de afgelopen maand. Daar was in januari al sprake van en die weg omhoog wordt in februari verder ingeslagen.