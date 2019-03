‘Fransen en Nederlanders Air France KLM háten elkaar’

Amsterdam - Het blijft ruziën in de bestuurskamer van Air France KLM nu de Nederlandse overheid grootaandeelhouder van KLM is geworden. En: marktwerking was in de jaren ‘90 hét toverwoord, maar wat heeft het de gemiddelde Nederlander nu eigenlijk opgeleverd? Dat en meer in de nieuwe DFT-podcast met Martin Visser en luchtvaartverslaggever Yteke de Jong.