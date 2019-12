Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ⓒ ANP

Ik moet toch nog een keer terugkomen op de ‘lumpsum’. In het pensioenakkoord in juni ís afgesproken dat op pensioeningangsdatum 10% van het pensioen als een bedrag ineens gekregen kan worden. Dat is circa één netto-jaarsalaris.