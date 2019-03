Lyft wil 100 miljoen dollar ophalen op beurs

Lyft had in 2018 een omzet van 2,2 miljard dollar en een verlies van 911 miljoen dollar. Het bedrijf heeft sinds zijn oprichting in 2012 nog nooit winst behaald. Lyft is nu actief in ruim 300 regio's in de Verenigde Staten en Canada, maar wil verder groeien.

Met zijn beursgang troeft Lyft zijn grotere rivaal Uber, die ook plannen heeft voor een beursgang dit jaar, af. Lyft biedt net als Uber taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Ook heeft Lyft deelfietsen.