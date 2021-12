Beursblog: Just Eat Takeaway blinkt uit op rustig Damrak

Just Eat Takeaway is met een winst van 3,2% de sterkste stijger. Ook elders in Europa stegen maaltijdbezorgers, na een verliesbeurt aan het begin van deze week door zorgen over strengere regels die de Europese Commissie wil invoeren voor bedrijven in de platformeconomie. Delivery Hero steeg in Frankfurt 4,2% en Deliveroo won in Londen 2,5%.

Betalingsverwerker Adyen profiteert van een adviesverhoging door Barclays en stijgt 2,1%.