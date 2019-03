UWV-baas Fred Paling heeft geen gelukkige start. Ⓒ ANP

De misstanden bij uitkeringsinstantie UWV stapelen zich op sinds het aantreden van bestuursvoorzitter Fred Paling. Eerst was er de grootschalige fraude, waarbij tientallen miljoenen aan WW-uitkeringen zijn verstrekt aan Poolse werknemers die ondertussen in hun thuisland verbleven of werkten.