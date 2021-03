’Coronacrisis heeft blijvend effect op toerisme in Amsterdam’

Door de coronacrisis komen volgens ABN AMRO dit jaar 67 procent minder toeristen naar de hoofdstad dan in 2019. Afgelopen jaar kwamen 83 procent minder buitenlandse en 53 procent minder Nederlandse toeristen naar Amsterdam in vergelijking met een jaar eerder. De aantallen buitenlandse en Nederlandse toeristen daalden daardoor naar respectievelijk 2,1 miljoen en 900.000.

In niet-coronajaar 2019 leverde toerisme in Amsterdam ondernemers, inwoners en de gemeente 18,6 miljard euro aan inkomsten op. Ongeveer een derde hiervan werd besteed bij luchtvaartbedrijven en reisbureaus die in Amsterdam gevestigd zijn. Dit deel is niet direct toe te wijzen aan reizigers die fysiek naar Amsterdam komen.

De verwachte daling van het aantal bezoekers van Amsterdam dit jaar zorgt dat het overgebleven deel van de toeristische bestedingen flink lager zullen uitvallen. In coronajaar 2020 lag het aantal bezoekers aan de hoofdstad ook al twee derde lager dan een jaar eerder. Dat zorgde voor een daling van de bestedingen met 8,3 miljard euro.

Volgens ABN AMRO zal een deel van de zakelijke reiziger ook niet meer terugkeren, onder meer omdat onlinevergaderen gemeengoed is geworden. In 2019 waren zakelijke reizigers nog goed voor een derde van de totale inkomsten. Daarbij komt dat de zakelijke reiziger relatief meer uitgeeft aan overnachtingen en maaltijden dan de gemiddelde toerist die naar Amsterdam komt.