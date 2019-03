Zware nederlaag tabaksindustrie in Quebec

De rokers hadden de multinationals Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges (RBH) en JTI-MacDonald aangeklaagd omdat de bedrijven niet zouden hebben gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico's van roken. De woordvoerder van de tabaksproducten hebben laten weten het ,,oneens" te zijn met de uitspraak. RBH liet in een verklaring al weten dat het in beroep wil gaan bij het Canadese hooggerechtshof.

De zaak in Quebec is de eerste keer dat sigarettenfabrikanten in Canada voor de civiele rechter werden gesleept. De zaak werd in 1998 al aangespannen, maar kwam pas in 2012 voor de rechter.