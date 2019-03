Trump wil streep door Chinese heffingen op landbouwproducten

Trump liet in een Twitter-bericht weten dit verzoek te hebben gedaan vanwege de goede voortgang in de handelsgesprekken met China en dat deze stap zeer belangrijk is voor Amerikaanse boeren.

Zoals eerder al aangekondigd heeft Trump zijn plannen om vanaf 1 maart nieuwe importtarieven te gaan heffen op Chinese producten uitgesteld.

Afgelopen vrijdag kwamen berichten naar buiten dat Trump en de Chinese leider XI mogelijk later deze maand aan tafel gaan zitten om een handelsdeal te tekenen.