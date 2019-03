Ziekenhuizen punt van zorg

De sluiting van het MC Slotervaart ging velen aan het hart, getuige het spandoek RIP (Rust in Vrede). Ⓒ ANP

Het piept en het kraakt in ziekenhuisland. Sluitingen, faillissementen, inkrimpingen: ze zijn aan de orde van de dag. Is de ziekenhuiszorg soms ziek? De Telegraaf voelde zorgeconomen, politici en patiëntenorganisaties aan de tand. „Als er niemand ingrijpt en de touwtjes in handen neemt, breken we het stelsel af. En dan is de burger de klos”, vreest Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.