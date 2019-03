’Duitse automakers steken €40 miljard in elektrisch rijden’

Ⓒ LEX VAN LIESHOUT

Amsterdam (DFT) - In de komende drie jaar zullen Duitse autofabrikanten voor een totaalbedrag van meer dan €40 miljard in de verdere ontwikkeling van elektrische wagens gaan steken, zo meldt Bernard Mattes, hoofd van Duitse belangenorganisatie VDA, zaterdag in de aanloop naar de autoshow in het Zwitserse Genève.