Agenda: Powell en Trump hebben belegger bij de kladden

Over de afgelopen week boekte de Amsterdamse AEX-index 0,6% winst bij 553,24 punten. De brede S&P500 won 0,2% in vijf dagen.

Het aandeel van de technisch dienstverlener TKH (+16%) werd absolute winnaar onder de Damrakfondsen. ArcelorMittal herstelde met 8% winst. NN stond over de week dankzij 2% verlies onderin de AEX.

De rente op tienjarige Nederlandse staatsschuld ging na het historisch laagste punt vorige week licht hoger naar -0,09%. Schade voor de olieprijs bleef, na de aanslagen op twee olietankers in de Straat van Hormuz, met 1,1% verlies beperkt bij $62,10 per vat.

Vanuit de Nederlandse genoteerde bedrijven moeten beleggers komende week weinig verwachten, zegt Richard Abma van OHV vermogensbeheer. Veel bedrijven zijn druk met hun roadshows langs beleggers. Het duurt nog enkele weken voordat de eerste kwartaalresultaten doorkomen.

Speldenprikken

„Terwijl het blijft rommelen tussen de VS en China, wordt bepalend of Powell nu al de rente gaat verlagen”, meent hij. Dat zou een verrassing zijn: analisten schatten die kans op zo’n 25%. Want op 28 en 29 juni komen de wereldleiders bijeen voor de G20-top van grootste industriële landen.

„Beleggers willen dat eerst afwachten. Nu duidelijk is dat er geen snelle deal voor de handel tussen de VS en China komt, hoopt de markt dat de G20 het podium wordt waarop Trump en Xi Jiping tot een vergelijk komen”, aldus Abma. „Maar Trump deelt nu al speldenprikken uit. Hij zegt het niet relevant te vinden om daar iets af te spreken.”

Ondertussen verzwakt de Amerikaanse economie en het vertrouwen van Joe Sixpack. Morgan Stanley ziet de slechtste investeringen sinds 2008. Ook de laatste cijfers over de productie in de regio Michigan bleven achter.

Abma: „Trump zelf heeft niet veel instrumenten om de economie te versterken. De importtarieven heeft hij wel in de hand, maar de Fed bepaalt toch de rentes. De olieprijs en de dollar worden door de markt gezet. Daarom doet hij alles om Powell te beïnvloeden.”

De beurs toont een totaal ander beeld, nuanceert Abma. De Amerikaanse S&P 500-index is op honderd punten na bij zijn all time high.

Abma: „De druk op Powell is groot om de rente te verlagen. Dat zal woensdag niet gebeuren. Maar als Powell met woorden de richting aangeeft dát de renteverlaging komt, zal dat de beurzen absoluut hoger zetten. Het gaat dus om die bewoording.”

De markt rekent volgens Bloomberg-peilingen er voor juli op een 87% kans dat de Fed de rente verhoogt. En voor september een 100% kans.

In Europa blijft het conflict tussen Rome en Brussel over het begrotingstekort dat niet boven 3% mag komen zeuren. Deze week zette de Italiaanse rente wel nieuwe dieptepunten. „Toch een teken van vertrouwen”, meent Abma.

„We gaan de komende tijd nog een hoop gedoe over de tekorten zien”, stelt analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) daarentegen in zijn vooruitblik. „De Europese Commissie rekent door en ziet een tekort van meer dan 4%. De Italianen denken dat het tekort gaan krimpen tot onder 2%. Dat kan een probleem gaan worden.”

Kopzorgen

Brexit blijft een kopzorg voor beleggers, meent Van Zeijl. De euro werd afgelopen week iets sterker tegen het Britse pond. „Het lijkt erop als Boris Johnson er met gestrekt been in gaat”, aldus de analist over de kandidaat van de conservatieven die volgens peilingen de meeste kans maakt om de opvolger van premier May te worden.

Bedrijven stemmen met hun voeten, waarschuwt Actiam-strateeg. Dataverzamelaar ThomsonReuters vroeg ondernemers bijvoorbeeld of en hoeveel ze gaan investeren.

Van Zeijl: „Bedrijven worden heel terughoudend. Niemand wil meer investeren in het Verenigd Koninkrijk. Zeker niet nu een hard Brexit een grotere kans maakt. Ook beleggers vrezen daarvoor”, verwijst hij naar de volatiliteitsindex.

Voor oktober - op de 31e van die maand zouden Britten uit de EU gaan - staat in die VSTOXX-index een enorme piek genoteerd.

Hier de volledige agenda.

Maandag 17 juni

06.30 Eurozone: Loonkosten eerste kwartaal

12.00 VS: Vertrouwen van huizenbouwers

Dinsdag

01.00 Japan: Tankan-rapport (kwartaalrapport van Bank of Japan dat inzicht geeft in de economische situatie van het land)

07.00 Kwartaalcijfers NSI

08.00 Duitsland: Inflatie

11.00 Duitsland: ZEW-index (vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie)

14.30 VS: In aanbouw genomen woningen (mei)

Woensdag

11.00 EU: Bouwuitgaven

20.00 VS: Rentebesuit Fed

20.30 VS: Toelichting op rentebesluit Fed

Donderdag

05.00 Japan: Rentebesluit BoJ

06.30 NL: Consumptie, consumentenvertrouwen

13.00 VK: Rentebesluit BoE

Vrijdag

06.30 NL: Investeringen (april)

08.00 NL: Prijzen bestaande koopwoningen (mei)

09.00 Beursgang Fastned op Euronext Amsterdam

13.00 Aandeelhoudersvergadering Alumexx

15.45 VS: Inkoopmanagersindex (juni)

16.00 VS: Verkoop bestaande huizen (mei)

