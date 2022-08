Premium Het beste van De Telegraaf

Ferrari met 510 kilometer is nieuw: eigenaar betaalt ruim ton aanschaftaks

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ferrari F12berlinetta. Nieuwprijs: bijna een half miljoen. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Al is je Ferrari nog zo snel, de fiscus achterhaalt je wel. Daar is de eigenaar van een F12 Berlinetta op pijnlijke wijze achter gekomen: hij moet ruim een ton aan aanschafbelasting (bpm) betalen, in plaats van ’slechts’ €70.000. Want een scheurijzer met 510 kilometer op de teller is, in tegenstelling tot wat de man dacht, wel degelijk een nieuwe auto.