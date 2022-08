Hoge prijzen stuwen omzet garagehouders; personeelskrapte krenkt vertrouwen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor bij de gespecialiseerde reparatiebedrijven (+13,7%), de zwaardere bedrijfsautobranche (+11,1%) en de handel in auto-onderdelen (+10,6%) nam de omzet toe. De hogere omzetten betekenen niet dat de winst ook automatisch groeit. De omzet groeit namelijk vooral door hoge kosten als dure banden en andere onderdelen.

Importeurs van nieuwe personenauto’s hebben hun omzet in het tweede kwartaal met 8% ziet toenemen. Het lukt hen goed om prijsstijgingen door te rekenen en zij profiteren van de toename in verkoop van elektrische auto’s.

De omzet in handel en reparatie van motorfietsen is in het tweede kwartaal slechts 2% gestegen. Bij tweedehands personenauto’s is dit zelfs maar 1,8%. Dat heeft er vooral mee te maken dat beide branches door corona een extreem goed tweede kwartaal van 2021 beleefden.

Stijging openstaande vacatures

De sector ziet overigens ook beren op de weg. Maar liefst 34,9% van de ondernemers in de auto- en moterbranche zegt in het begin van het derde kwartaal een tekort aan personeel te hebben. Dat was drie maanden eerder, begin april, 23,4%. Het aantal vacatures is in twee jaar tijd gestegen van 2300 begin 2020 naar 9800 begin dit jaar.

Die personeelskrapte drukt dan ook enorm op het ondernemersvertrouwen. Die is gedaald van een 4,5 begin van het tweede kwartaal naar 3,4 nu. De bedrijfseigenaren zeggen vooral minder positief te zijn door de arbeidsmarkt.