Premium Geld

Notaris moet bij testament waarschuwen voor gevolgen erfbelasting

Een erfgename die ruim €481.000 erfbelasting moest betalen nadat haar geliefde was overleden, had hiervoor gewaarschuwd moeten worden door de notaris die het testament had opgesteld. Dat blijkt uit een uitspraak van de Kamer voor het notariaat in Den Bosch.